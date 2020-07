Reggenza legge lettera dei magistrati: chiedono intervento urgente dell'Europa, "A rischio indipendenza del potere giudiziario"

Consiglio Grande e Generale

Com'era prevedibile è ancora una volta la giustizia a monopolizzare i lavori del Consiglio. Tema oggetto di feroce scontro nella passata legislatura torna a dividere segnando un confine netto tra maggioranza ed opposizione. E non solo. Da sabato, poi, c'è un elemento in più: una lettera scritta dalla maggioranza dei magistrati e indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. (Organismo di Strasburgo che promuove la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa).

Lettera che non tutti in Aula hanno potuto visionare. Libera e Rf hanno scritto ieri alla Reggenza chiedendone una copia. Il Consiglio ritarda di un'ora l'avvio dei lavori: viene convocato un Ufficio di Presidenza per un confronto su come trattare la questione. La Reggenza decide quindi di darne lettura. La missiva “pervenuta venerdì 17 luglio” è sottoscritta dai magistrati Battaglino, Brunelli, Buriani, Caprioli, Di Bona, Morrone, Simoncini, Treggiari, Volpinari e dal dirigente del tribunale Guzzetta.

Al centro le conseguenze della modifica della composizione del Consiglio Giudiziario, “che rischiano di minare – avvertono le toghe - l'indipendenza della magistratura ed incidere negativamente sull'equilibrio tra i poteri costituzionali”. Modifica avvenuta – aggiungono - senza che venisse convocato, come invece richiesto, un Consiglio Giudiziario Ordinario per un parere preventivo. E' stato loro impedito anche di esprimere anche un parere successivo e di deliberare iniziative dopo l'approvazione della legge. Viene tirata in ballo anche la Reggenza, per non aver messo al voto documenti proposti da magistrati.

L'attenzione si sposta quindi sul Consiglio Giudiziario Plenario, sull'applicazione retroattiva, presente in un emendamento poi ritirato, ma reintrodotta dai membri di maggioranza e da una minoranza di giudici. Guzzetta e i 9 magistrati fanno anche riferimento alle dimissioni di Iro Belluzzi, in dissenso – scrivono - con il partito di appartenenza, così come quelle, precedenti, di Filippo Tamagnini, “dimissioni che – rilevano - dimostrano l'inadeguatezza della composizione attuale a garantire l'indipendenza della magistratura”. “Questi accadimenti – continuano - dimostrano come il parlamento e il Governo abbiano attuato una strategia volta a rovesciare le decisioni nei due anni precedenti del Consiglio Giudiziario Plenario per formare una nuova maggioranza, estromettere giudici regolarmente nominati così da soppiantarli con altri nominati con il voto dei politici e di una minoranza di giudici allineata”.

Nella lettera si ritiene a rischio autogoverno della magistratura e indipendenza dei giudici, con il voto politico destinato a prevalere su quello dei magistrati, con quelli non graditi che possono essere rimossi sulla base di una legge applicata retroattivamente. Si chiede un intervento urgente dell'Europa, compreso il GRECO: la riforma – avvertono i magistrati - allontana l'ordinamento sammarinese dagli standard internazionali e mina l'indipendenza del potere giudiziario. Invocano un intervento urgente e autorevole. Nelle prossime settimane terminerà il mandato in carica di molti giudici superiori e il Consiglio Giudiziario Plenario dovrà fare nuove nomine.

Prende la parola il Segretario alla Giustizia Ugolini. Giudica la lettera “pesante, profondamente irrituale, inopportuna, parziale”. Raffigura – spiega - solo l'ultima parte di una vicenda iniziata nel 2017 con la rimozione del Magistrato Dirigente”. Ricorda che la politica di allora, “invece di stemperare i toni, scelse di scatenare un conflitto nella magistratura, portando verbali e dichiarazioni della Pierfelici nel Consiglio Plenario prima e Ordinario poi. Affermazioni che – continua - riguardano un intreccio con il sistema bancario e finanziario, riportando alle vicende Asset e Cis. Quella revoca – sottolinea Ugolini – ha scatenato astensioni e ricusazioni a catena che hanno rallentato i lavori del tribunale. “Per sanare la situazione siamo stati chiamati a intervenire con una norma”. Poi conferma: “c'è un grosso problema di separazione di poteri. Quell'atto di revoca della Pierfelici ha fatto saltare schemi e il delicato confine fra politica e magistratura, magistratura e politica”. Fa notare che i firmatari della lettera sono gli stessi che lo sottoscrissero. Riguardo agli organismi internazionali: “Porteremo tutto all'evidenza del Consiglio d'Europa, partendo fin dall'inizio”. Si dice poi allibito in merito ai riferimenti sulla Reggenza e richiama al rispetto delle istituzioni: “la Suprema Magistratura è insindacabile. La Reggenza l'abbiamo sempre rispettata tutti”. Infine, sull'esigenza di portare a termine i processi: qualora si verifichi la vacanza di qualche giudice, si sospenda la prescrizione di certi reati.

I lavori del Consiglio vengono nuovamente interrotti per convocare l'Ufficio di Presidenza.





Vai alla lettera inviata al Consiglio d' Europa