Il Movimento Rete scioglie le riserve sul nome proposto per ricoprire la Suprema Magistratura per il semestre 1° aprile - 1° ottobre 2023. Il Direttivo avanza la candidatura di Adele Tonnini. "Ringraziando le Loro Eccellenze uscenti - si legge in una breve nota -, si augura un proficuo lavoro a coloro che subentreranno".