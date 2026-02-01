Reggenza visita la Fratellanza a New York: "Un legame inossidabile che va oltre l'oceano"

A New York la visita dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, in occasione del 91° anniversario della Fratellanza Sammarinese. Ieri sera l'evento insieme ai connazionali che vivono nella metropoli statunitense. Durante il suo intervento, la Reggenza ha messo al centro il "legame inossidabile" tra cittadini tra le due sponde dell'oceano. Volti, storie, uomini e donne "che partirono con una valigia leggera e un cuore pesante", hanno sottolineato i Capi di Stato, ricordando le fatiche e le difficoltà degli emigranti che riuscirono a creare una comunità forte negli Usa.

Una Fratellanza "fatta di solidarietà, rispetto, orgoglio e speranza". La Reggenza si è poi rivolta alle nuove generazioni che portano avanti "la nostra eredità". Tra i riferimenti anche un passaggio sull'Accordo di associazione. E su iniziative come la Consulta dei sammarinesi all'estero e i Soggiorni culturali.

All'evento ha partecipato una delegazione diplomatica e istituzionale composta dai segretari agli Esteri e agli Interni, Luca Beccari e Andrea Belluzzi. Tra gli interventi quello del presidente della Fratellanza, Gilberto Terenzi. Durante la visita previsti incontri con istituzioni locali per rafforzare i legami diplomatici e culturali tra Titano e Usa.







