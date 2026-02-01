SAN MARINO NEL MONDO Reggenza visita la Fratellanza a New York: "Un legame inossidabile che va oltre l'oceano" Dai Capitani Reggenti, nel loro intervento, un riferimento ai sacrifici degli emigranti e alle storie di riscatto, ai giovani e al percorso europeo del Titano

Un “legame inossidabile” tra le due sponde dell'oceano, per portare alto il nome di San Marino nel mondo. I Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, visitano New York in occasione del 91° anniversario della Fratellanza Sammarinese. Nella “Grande Mela” l'evento insieme ai connazionali che vivono nella metropoli statunitense, a pochi giorni dalla festa di Sant'Agata.

Volti, storie, uomini e donne, ricordano i Capi di Stato nel loro intervento, "che partirono con una valigia leggera e un cuore pesante". Fatiche e difficoltà degli emigranti che riuscirono, però, a creare una comunità forte negli Usa. Una Fratellanza, prosegue la Reggenza, "fatta di solidarietà, rispetto, orgoglio e speranza". Poi un passaggio dedicato alle nuove generazioni che portano avanti "la nostra eredità". E riferimenti all'Accordo di associazione e a iniziative come la Consulta dei sammarinesi all'estero e i Soggiorni culturali.

All'evento una delegazione diplomatica e istituzionale composta anche dai segretari agli Esteri e agli Interni, Luca Beccari e Andrea Belluzzi. Tra gli interventi della serata quello di Gilberto Terenzi, presidente della Fratellanza, e del Segretario agli Esteri. Fondamentale, per Beccari, preservare i legami. L'Accordo con Bruxelles, aggiunge, sarà “un traguardo anche per tutti i sammarinesi nel mondo”. Verso le comunità, sottolinea Belluzzi, c'è un debito di gratitudine che le istituzioni non possono dimenticare. Visita a New York che prevede diversi impegni, come gli incontri con istituzioni locali per rafforzare le connessioni diplomatiche e culturali tra Titano e Usa.

