CONFERENZA STAMPA Regolamento consiliare, le opposizioni denunciano: "Forzate le regole della democrazia" Rf, Dml e Rete criticano la scelta della maggioranza di non ritirare il Pdl, presentato con la forma della legge ordinaria anziché qualificata

Una forzatura delle regole della democrazia, che supera una linea rossa e rischia di generare un precedente pericoloso. Così le forze di opposizione, convocando una conferenza stampa a margine della seduta del Consiglio, definiscono la scelta della maggioranza di non ritirare il progetto di legge sulla modifica del regolamento consiliare, presentato con la forma della legge ordinaria anziché con quella della legge qualificata.

Andrea Menicucci di Repubblica Futura, Fabio Righi di Domani Motus Liberi ed Emanuele Santi di Rete criticano duramente l’operato delle forze maggioritarie, nel metodo prima ancora che nel merito: parlano di un tentativo di piegare le norme allo scopo di raggiungere più velocemente gli obiettivi e di un blitz che rischia di dare la stura a derive antidemocratiche. “Vedere anche scavalcata la gerarchia delle fonti e quegli strumenti a garanzia del dibattito democratico e dell'ordinamento dello Stato di diritto della nostra Repubblica non ci fa ben sperare per il futuro, ma purtroppo questo è l’evento di oggi. Se ne sono già susseguiti tanti nel tempo. Purtroppo vediamo che la maggioranza continua ad andare avanti anche se i rilievi delle opposizioni sono, credo, ben fondati nel merito”, afferma Menicucci.

La richiesta è quella di fare un passo indietro e ripartire, coinvolgendo tutte le forze politiche nel confronto sulle modifiche delle regole del gioco. Il provvedimento, allo stato attuale, affermano RF, DML e Rete, è infatti irricevibile anche nel merito, poiché svilisce il ruolo del Consiglio silenziando le opposizioni. "Da un lato c'è un decentramento della funzione legislativa, che è la funzione cardine del Consiglio Grande e Generale, all'interno delle commissioni. La questione però più dirimente per noi oggi è il tentativo di ridurre le tempistiche: si vanno a ridurre le tempistiche degli interventi in Consiglio Grande e Generale, ma non ci si ricorda che da quei microfoni nel corso degli anni sono stati denunciati scandali, collusioni e situazioni che diversamente in altre occasioni non avrebbero potuto essere denunciate”.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Menicucci (RF)

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