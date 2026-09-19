CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Regolamento consiliare, partita ancora aperta: la "tagliola" divide maggioranza e opposizione Da lunedì possibile il voto sull'articolato della legge sulle "regole del gioco". Da entrambe le parti si lodano i progressi e il tono costruttivo del dialogo, ma restano ancora le distanze

Si riparte dai progressi e dal lavoro di mediazione della seduta di venerdì, ma la partita della legge di modifica del regolamento consiliare è ancora aperta. Dopo la discussione generale, da domani, lunedì, in Aula si potrebbe passare all’esame dell’articolato del progetto di legge qualificata sulle “regole del gioco”, e tra maggioranza e opposizione restano le distanze.

Rispetto alla versione originaria del testo, finito nel mirino degli esponenti di minoranza che l’avevano definito “una legge bavaglio”, sono state ritirate le norme sulla riduzione dei tempi di intervento dei consiglieri in prima lettura e sul vaglio preventivo dell’Ufficio di Segreteria sugli emendamenti. Inoltre è stata eliminata, dopo le forti critiche dell’opposizione, la previsione di una delega al Congresso sulle modalità di recepimento dell’acquis comunitario in seguito alla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

Ma il nodo principale continua a essere quello della cosiddetta ‘tagliola’, che consentirebbe - con una maggioranza di 30 consiglieri - di chiedere una votazione complessiva sugli emendamenti che si decide di escludere dal dibattito dopo un certo numero di ore di discussione. Sul tema, l’ultima proposta della maggioranza alza il termine per applicare la norma da 20 a 25 ore di dibattito e prevede l’alternanza con l’opposizione nella presentazione e nell’esame degli emendamenti, in modo che a quelle ore di confronto tutti possano dare il proprio contributo.

Non dovrebbe però essere sufficiente per assicurare un sostegno bipartisan alla legge. Da Repubblica Futura, pur apprezzando i passi avanti fatti rispetto alla proposta originale, il capogruppo Nicola Renzi fa sapere che non voterà a favore del provvedimento neanche in questa versione: contesta la tagliola come metodo e rivendica interventi come il dimezzamento delle rette dei centri estivi o l’alert ai dipendenti sui contributi non pagati, ottenuti anche grazie a tecniche di ostruzionismo parlamentare che l’emendamento impedirebbe. Da parte sua, il capogruppo del Pdcs Manuel Ciavatta loda il tono sereno e costruttivo della discussione e auspica che la legge possa ancora essere affinata con quanto più accordo possibile. Esprime ottimismo sullo stato dei lavori e sull’ipotesi di colmare ulteriormente le distanze, anche sulla tagliola. L’obiettivo: concludere l’esame dell’articolato e giungere all’approvazione del nuovo regolamento entro martedì.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: