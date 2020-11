Relazione CIS, PSD-MD: "Faccia un passo indietro chi partecipò alla fase grandoniana"

In un comunicato congiunto PSD e MD tornano sulla relazione della Commissione d'inchiesta su Banca CIS. Secondo i due gruppi consiliari emerge che il governo di centro-sinistra del 2006-2008 e il modello di alternanza democratica che ne sarebbe dovuto scaturire "sono stati sacrificati sull’altare dell’interesse del sempiterno potere grandoniano". "Si è dimostrato infatti - si legge - che il PSD era inquinato da una frangia che rispondeva in via primaria a quel potere in cambio di proposte di affari e gratificazioni economiche". Da qui la richiesta, "per dignità della nostra storia", a chi partecipò a quella fase e ancora ricopre incarichi pubblichi di fare un passo indietro".