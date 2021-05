Relazioni San Marino-Italia, Di Maio (IV): “Amicizia sempre più forte, anche Italia Viva ha lavorato in questa direzione”

Ospite ieri sera su RTV della trasmissione Hotel Nazionale, il deputato romagnolo, Marco Di Maio di Italia Viva commenta la settimana di incontri istituzionali fra Governi sammarinese e italiano e fra Capi di Stato: “E' davvero importante che i vertici delle due Repubbliche abbiano consolidato una amicizia ormai forte e assodata – dice. Ci son stati punti di divergenza in passato, ma sullo sfondo non è mai venuto meno il rapporto di amicizia e collaborazione, che spero possa essere sempre più intensa. Anche noi, come Italia Viva, con il Sottosegretario Scalfarotto abbiamo lavorato molto in questa direzione – ricorda - riunendo per la prima volta la commissione paritetica al Ministero degli Esteri, facendo incontri su temi specifici a San Marino e in Italia. Abbiamo organizzato con il Vicepresidente della Camera Rosato – dice ancora - un incontro informale con alcuni rappresentanti del Governo sammarinese. E' un rapporto positivo al quale anche personalmente, come forza politica, cerchiamo di contribuire”.

