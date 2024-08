SAN MARINO-ITALIA Renato Brunetta visita il Titano: insieme per una Repubblica più tecnologica, partendo dalla PA Emozioni durante l'udienza a Palazzo Pubblico. Ricordato il legame di amicizia di Brunetta con San Marino: fu oratore ufficiale nel 2011

In arrivo nuove collaborazioni tra San Marino e Italia per l'innovazione tecnologica, soprattutto nella pubblica amministrazione. E' uno dei temi della visita, sul Titano, di Renato Brunetta, presidente del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Già ministro della Repubblica italiana e parlamentare, anche in sede europea, Brunetta è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Un “caro amico” di San Marino, ha ricordato la Reggenza. Nel 2011 fu oratore ufficiale e oggi, in Aula, Brunetta ha ricordato le emozioni dell'epoca e il forte legame con il Titano. Amicizia dimostrata anche nei momenti più difficili del passato, ha sottolineato il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi. Ora si guarda ai progetti futuri, per introdurre nuovi modelli tecnologici nella vita dei cittadini.

“Il nostro futuro è l'Europa”, ha aggiunto Brunetta che ieri al Meeting di Rimini è intervenuto sui temi sociali e dello sviluppo. “La coesione sociale – ha affermato la Reggenza - è un bene pubblico essenziale per tenere insieme la società” e “ricostruire la fiducia fra i cittadini”. Giornata di impegni istituzionali per il presidente del Cnel che, in mattinata, ha visitato alcuni dei musei del centro storico di San Marino.



Nel video le interviste a Renato Brunetta (presidente Cnel) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Interni)

