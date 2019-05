Renzi interviene alla Ministeriale sulla responsabilità condivisa per la sicurezza democratica dell’Europa

Alla Finlandia Hall, ad Helsinki, si è aperta la 129° Sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Nella sessione mattutina, interventi incentrati sulla responsabilità condivisa per la sicurezza democratica dell’Europa, tema sul quale è intervenuto il Segretario di Stato Nicola Renzi, per ribadire il sostegno di San Marino al multilateralismo che, nella realizzazione del principio di uguaglianza tra gli Stati, assurge a “luogo privilegiato per la promozione della convivenza civile. Non c’è pace -ha detto Renzi- senza rispetto per i diritti di tutti gli esseri umani”, focalizzando così l’attenzione sulla centralità e la forza del dialogo nella risoluzione delle controversie, che destabilizzano l’Organizzazione e ne minano le ambizioni future”.

Renzi ha inoltre espresso pubblico apprezzamento per il lavoro condotto dal Consiglio d’Europa in questi 70 anni, “tracciando una via e creando un modello, continuando ad evolversi sulla base delle esperienze dei diversi Stati”, con una portata innovatrice aperta alle sfide più attuali e al contempo saldamente ancorato a valori cardine, che hanno permesso all’istituzione di Strasburgo di svolgere un ruolo di capofila nella tutela dei diritti umani e al continente europeo di svilupparsi in senso democratico.

Renzi, ha portato all’attenzione dei presenti anche i risultati della Prima Conferenza di Alto Livello sui Pericoli della Disinformazione, organizzata a San Marino lo scorso 10 maggio. Fortemente voluta dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per un contributo concreto sul tema della manipolazione dell’informazione e i rischi ad essa connessi. Nel pomeriggio, a conclusione della Sessione Ministeriale presieduta dal Ministro finlandese per gli Affari Esteri, la Finlandia cederà la presidenza del Comitato dei Ministri alla Francia. Il Segretario di Stato francese per gli Affari europei, Amélie de Montchalin, presenterà le priorità della Presidenza del suo paese.