Replica della Segreteria di Stato a RF: "Razionalizzare non significa ridurre i servizi"

Ospedale di Stato

La Segreteria di Stato per la Sanità risponde con fermezza alle critiche mosse da Repubblica Futura, esprimendo rammarico per i toni utilizzati nell'ultima nota stampa sulla sanità sammarinese. Viene sottolineata l’incoerenza di una forza politica che, solo poche settimane fa, denunciava una spesa sanitaria “fuori controllo” e oggi contesta gli interventi di razionalizzazione adottati dal Comitato Esecutivo dell’ISS. “Tutti parlano della sanità – precisa a RTV il Segretario di Stato Mariella Mularoni – e nessuno si prende la responsabilità. Noi ce la siamo presa. Su qualcosa bisogna tagliare, ma razionalizzare non significa ridurre i servizi”.

Nel merito dell’esternalizzazione del servizio cucine dell’ISS: una scelta – viene spiegato - tecnicamente valutata da tempo e finalizzata alla diminuzione dei costi, ma “senza dismettere funzioni di controllo di qualità che permarranno in capo all’ISS”, e con il reinvestimento delle risorse in nuovi servizi assistenziali, in particolare a favore delle persone con disabilità. Per la Segreteria, un passo che rappresenta una scelta ampiamente diffusa ed ormai consolidata nelle strutture sanitarie ed assistenziali.

Analoga logica di sostenibilità, efficienza ed efficacia regge – rimarca ancora la Sanità - la riorganizzazione del servizio notturno di Pediatria, che passerà dalla guardia attiva alla reperibilità, garantendo comunque un’adeguata risposta ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, ma a costi fortemente ridotti, e “senza impegnare i Pediatri in turni comunque stancanti e frequenti – riporta la nota - oltre che inutilmente onerosi per l’ISS”. Inoltre, - si aggiunge - la nuova articolazione del servizio consentirà di rendere disponibile, in misura notevolmente più elevata, il personale qualificato nelle ore diurne”. “Basterebbe, quindi, una riflessione serena, oggettiva e non strumentale – esorta la Segreteria di Stato - per comprendere la finalità e la fondatezza dell’intervento, ma sovente la politica ha altre logiche”.

Infine viene chiarito che non vi è alcun “caso Camillieri” e nessun aumento di stipendio per il medico: si è trattato solo di “un malinteso – puntualizza - prontamente chiarito”.

