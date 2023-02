Report Fitch, RF: “Nulla di cui esultare”

Repubblica Futura interviene sul recente report e rating assegnato dall'Agenzia Fitch. Ricorda che cosa significhi un rating doppia B: “Un paese ad alto rischio, che si confronta con incertezza economica, finanziaria, amministrativa. Avevano ereditato dal Governo di Adesso.sm un rating a tripla B outlook negativo - prosegue - e lo hanno portato giù di due livelli". Ancora, per RF se "l'economia è solida è grazie a un settore produttivo competitivo che ha aggredito positivamente la post-Covid". Richiama infine altri punti evidenziati da Fitch come “i rischi dell'alto debito e derivanti dall’altissima presenza di Npl nel sistema; l'insufficienza della riforma delle pensioni a lungo termine, mancanza di aiuti per affrontare il caro-vita”.

