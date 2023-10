POLITICA SAMMARINESE Report FMI, Repubblica Futura: “Tanti dossier aperti, da chiudere con trasparenza”

Reazioni al report preliminare del Fondo Monetario dal partito di opposizione Repubblica Futura. Parte dai segnali positivi che vengono dall'economia - in particolare, dal turismo - rilevando però incognite, in testa, la carenza di infrastrutture, per cui accusa Governo e Segreteria di mancanza di azione e di proposte.

Assenti per RF gli elementi sostanziali che il Fondo invece sollecita, dalle riforme Igr e Iva a quella di Banca Centrale. Invoca trasparenza sul progetto NPL: “saranno gestiti dalle stesse persone che li hanno generati?”, si domanda il partito. Chiede di sciogliere il “silenzio che, per RF, regna sul dossier Asset Banca”, parlando di “ping pong in atto fra ex azionisti e governance di BCSM, con il governo grande assente”. Tanti i dossier aperti, “per chiuderli – conclude - “servono trasparenza, interlocutori seri e sapere se ci siano conti elettorali da saldare da parte di qualcuno”.

