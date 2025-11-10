"Report" riaccende lo scontro, anche dentro alla Camera

Ennesimo scontro tra Schlein e Meloni, questa volta sul Garante per la privacy, organismo finito anche nel mirino di Report, trasmissione Rai di Sigfrido Ranucci. Proprio dopo la puntata la segretaria del Partito Democratico chiede “le dimissioni dell'intero consiglio”, denunciando “un sistema gestionale opaco, i conflitti di interesse e la forte permeabilità alla politica”. Risponde la presidente del Consiglio, fermata all'aeroporto di Fiumicino.

Lo scontro si è poi trasferito nell'Aula di Montecitorio, dove il presidente dei 5Stelle, Giuseppe Conte, ha presentato una mozione per la tutela dei giornalisti e della libertà di stampa. Conte chiede di sbloccare la legge contro le querele temerarie e di liberare la Rai dal potere e dal governo di turno. Risponde Federico Mollicone, Fratelli d'Italia, uno dei più presi di mira durante Report, a causa degli arditi stanziamenti dati e tolti al mondo culturale.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e gli interventi alla Camera di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e di Federico Mollicone, deputato Fratelli d'Italia







