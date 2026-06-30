Reportage su Guidi, maggioranza: "Commissione CIS fondamentale per la tutela della legalità"

Oggi l'approfondimento su “La Verità” che anticipa il reportage in uscita domani su Panorama sulla contorversa figura di Daniele Guidi, ex banchiere ai vertici dell'ex CIS, condannato a San Marino, coinvolto in Italia nel caso mascherine in tempo di Covid. Interviene la maggioranza in una nota congiunta: sottolinea il valore dell'inchiesta e del processo nati dai lavori della Commissione d'inchiesta su Banca CIS, definiti un passaggio fondamentale per la tutela della legalità e della credibilità delle istituzioni. Evidenziato inoltre l'operato del Tribunale di San Marino, che avrebbe agito con autonomia e indipendenza, ribadendo il principio che nessuno è al di sopra della legge.







