Repubblica Futura a tutto campo: "Governo e maggioranza in preda a faide e vendette".

Repubblica Futura dà la sua lettura a tutto campo sugli ultimi fatti politici. “La legislatura si sta velocemente avvicinando al giro di boa dell’ultimo anno – scrive - e governo e maggioranza sembrano sempre più in balia di sé stessi, in preda a faide e vendette, azioni personalistiche di singoli membri di governo, iniziative di svendite di fine stagione.”

E fa l'elenco: "Pedini Amati annuncia urbi et orbi il successo della stagione turistica self-made man in perfetta solitudine, comunicando allo stesso tempo il ricorso alla magistratura per un’azione di dossieraggio nei suoi confronti. Cosa ne pensa il Segretario di Stato per gli Affari Interni? Ci sono altri esponenti istituzionali sottoposti a dossieraggi o ricatti? Facciamo questo inciso - sottolinea Rf - poiché in uno Stato in cui le interazioni con i Servizi Segreti esteri e la Guardia di Finanza da parte di figure istituzionali (vedi Tomasetti) sono ormai accettate e normali, per noi non è proprio così. Ci sono poteri forti, esterni alla politica, - secondo Rf - saldamente insediati nei posti di comando del Paese. Capaci di inviare da Marrakech - dove era in corso l’incontro con il FMI - un progetto di legge ad personam per salvare una presidenza traballante (e legalmente traballante) come quella di Banca Centrale".



Rf si sofferma poi sul "comunicato stampa della seconda forza politica della maggioranza a commento delle dimissioni di Simoncini. Anziché abbassare i toni su un tema che non fa onore alla persona coinvolta né ai partiti che con omertà hanno accettato una situazione eticamente discutibile, viene gettata benzina sul fuoco. Accuse, minacce sconclusionate con riferimenti a qualche personaggio di Rete, a vicende giudiziarie in corso, a vicende giudiziarie personali concluse, facendo intendere di avere elementi esplosivi da denunciare pubblicamente e di avere una golden share sulla giustizia e sul Tribunale. Attendiamo con impazienza, nella prossima sessione consiliare, il comma della presa d’atto delle dimissioni di Simoncini. Siamo curiosi di ascoltare dal partito dell’ex Reggente condannato in primo grado, il “cahiers de doléances” dei segreti in possesso di questa forza politica".



