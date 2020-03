Repubblica Futura a tutto campo su Carisp ed emergenza sanitaria

La questione Cassa di Risparmio irrompe in una quotidianità ormai monopolizzata dall'emergenza sanitaria. Nelle fila dell'opposizione, dopo Libera, anche Repubblica Futura dice la sua all'indomani della conferma da parte dell'istituto di non rinnovare il contratto a 20 dipendenti. E a suscitare un certo stupore – riferiscono - è la nota diffusa da Rete. “Ci troviamo di fronte ad una Rete di lotta e ad una Rete di governo” - osserva Nicola Renzi, rimarcandone l'atteggiamento contraddittorio. “Chiedono un incontro chiarificatore con il Congresso di Stato – aggiunge - ma vogliono farmi credere che un dossier così importante non sia passato sul tavolo dei Segretari in quota al movimento? Il comunicato stampa di Rete – sottolinea il capogruppo – dimostra l'inadeguatezza dell'Esecutivo e di questa maggioranza”. Quindi, un secco monito: “Il Governo se c'è non può smarcarsi, e su Carisp e sul sistema bancario e finanziario in generale deve dare la propria ricetta”.

Capitolo Coronavirus: RF tiene subito a precisare che le critiche dei giorni scorsi non sono state mosse per speculare sull'emergenza, semmai "per provare a gestirla meglio". "Positiva - afferma Andrea Zafferani - l'apertura di un tavolo di confronto per rispondere alla crisi delle attività economiche, ma nei prossimi giorni, come nostra azione politica, organizzeremo degli incontri con le associazioni di categoria, per ascoltare i diretti interessati, da cui poi scaturirà un documento con una serie di proposte". Infine, l'appello ad un maggiore coinvolgimento dell'opposizione, “per lo meno più concreto ed istituzionalizzato – fanno notare - di una semplice chat”.

Nel video l'intervista ad Andrea Zafferani, Consigliere RF.



I più letti della settimana: