OPPOSIZIONI Repubblica Futura: "AASS spende 12 milioni di euro" "Manca un progetto reale e condiviso per lo sviluppo del Paese"

Repubblica Futura mette l'accento sulla variazione del bilancio AASS di 12 milioni di euro, come da delibera del Governo; AASS "autorizzata a costituire Società di diritto privato sammarinese allo scopo di acquisire le partecipazioni di società operanti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche fuori territorio".

RF rileva la "poca trasparenza" ed esprime "stupore rispetto a un investimento così importante, - scrive - fatto nel momento in cui il governo e la maggioranza aumenteranno le tasse". "Manca un progetto reale e condiviso per lo sviluppo del Paese - accusa, e chiede "che fine ha fatto l’impianto eolico che AASS voleva comprare in Liguria e per il quale sono già stati spesi tanti soldi in consulenze?".

Leggi il comunicato di RF

