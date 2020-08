Repubblica Futura all'attacco di Rete per la presenza di Ciavatta al Meeting

Repubblica Futura torna all'attacco di Rete, parlando di mutazione del Dna politico. Rf questa volta cita la presenza di Roberto Ciavatta al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. “Dopo due legislature di attacchi, interpellanze e dileggi ai vari governi in visita al Meeting – recita una nota di Rf - dopo le accuse di elargire finanziamenti a un gruppo che aveva alcuni esponenti indagati dalla magistratura italiana, il leader ha rotto gli indugi e – prosegue la nota - si è presentato in prima fila al Meeting di Comunione e Liberazione”. “Dubitiamo che, nell’occasione – continua Rf - si sia lamentato con gli organizzatori per aver spesso invitato, in precedenti edizioni, niente meno che Francesco Confuorti”. “E’ l’ennesima occasione – si legge, sempre sulla nota - per rilevare che la coerenza non appartiene al bagaglio politico di RETE ormai in piena trance agonistica governativa”.



