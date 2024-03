VERSO IL VOTO Repubblica Futura apre le porte ai cittadini per scrivere insieme il programma elettorale "Aperti al dialogo - dice Rf - ma all'orizzonte nessuna alleanza". Sabato 23 evento a Domagnano con Francesco Rutelli

Repubblica Futura apre le porte ai cittadini per scrivere insieme il programma elettorale, in vista delle elezioni a giugno. Il partito annuncia una serie di incontri, ogni volta su un argomento diverso, dall'economia all'Europa fino alla sanità. Si partirà il 26 marzo alle 17,30 nella sede di Valdragone, con i temi economici, per proseguire il 27 marzo con cultura e istruzione e il 3, 4 e 5 aprile con altre tematiche (territorio e ambiente; politica estera ed Europa; sanità e affari sociali). "Vogliamo concentrarci - afferma Sara Conti - sui contenuti e sulle persone. Sarà un'opportunità, per tutti, di dare il proprio contributo":

Ancora presto per parlare di intese con altre forze politiche. "Non ci interessano i giochini politici - prosegue Conti - perché rimaniamo focalizzati sui contenuti. Siamo aperti al dialogo con tutti. Ma non ci sono, all'orizzonte, alleanze definite".

Sabato 23 marzo alle 18, alla Sala Montelupo di Domagnano, l'evento con ospite Francesco Rutelli, già sindaco di Roma, ministro, europarlamentare e attuale presidente dell'Istituto dei democratici europei. Rutelli presenterà il suo libro “Il secolo verde”, in un evento dedicato alle politiche a tutela dell'ambiente. "Solo attraverso una presa di coscienza generale - dice la coordinatrice del partito Mara Valentini - si potrà andare avanti pensando a una San Marino dedicata all'energia pulita, alla difesa del clima, dell'ambiente e della natura".

