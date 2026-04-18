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Repubblica Futura attacca il governo: “Paese fermo e senza visione”

"Immobilismo e tensioni crescenti, con una deriva verso una campagna elettorale permanente"

18 apr 2026
Repubblica Futura attacca il governo: “Paese fermo e senza visione”

L’Assemblea di Repubblica Futura ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, facendo il punto sulle attività a un anno dal congresso. 

La presidente Mara Valentini ha valorizzato il lavoro dei volontari e annunciato nuove iniziative, tra cui una conferenza sulla libertà di stampa. Il Capogruppo Nicola Renzi ha criticato l’azione del governo su giustizia, debito estero e accordo con l’UE, esprimendo forte preoccupazione. Mentre il coordinatore Marco Podeschi ha attaccato maggioranza ed Esecutivo, parlando di confusione politica e mancanza di visione. 

Secondo RF, il Paese rischia immobilismo e tensioni crescenti, con una deriva verso una campagna elettorale permanente.




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