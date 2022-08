Repubblica Futura attacca il Governo sui conti pubblici

Con due delibere di agosto - accusa - viene disposto un aumento delle spese per circa 68 milioni. La cosa grave, afferma il partito di opposizione, è che tale somma è riferita al 2021, quindi sarà imputata retroattivamente nel bilancio consuntivo che verrà chiuso a fine anno. Conseguenza inconsapevole - per RF - dell’errata stima delle spese effettuata dagli Uffici pubblici o scelta ben precisa di approvare un bilancio di previsione, analizzato non solo dal Consiglio ma anche dagli organismi interazionali e dai mercati, con ben 60 milioni di spese in meno.

