Repubblica Futura attacca la maggioranza: "Sulle molestie sessuali solo slogan"

Repubblica Futura denuncia il dietrofront della maggioranza sulla modifica al reato di molestie sessuali. Dopo aver proposto l’abolizione della "riprensione" come pena, l’opposizione (RF e Rete) ha visto respingere il proprio emendamento in Commissione Giustizia, nonostante precedenti aperture - scrive - da parte di esponenti di maggioranza. "I cittadini vedano i continui voltafaccia", accusa RF, criticando PSD, Libera e il governo per mancanza di coerenza.

