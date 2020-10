Repubblica Futura avvia azione di sindacato a carico della Reggenza Mancini - Zafferani

Repubblica Futura avvia azione di sindacato a carico della Reggenza Mancini - Zafferani.

Repubblica Futura ha depositato in Segreteria Istituzionale una richiesta formale per avviare azione di sindacato a carico della Reggenza Alessandro Mancini - Grazia Zafferani. "L’istanza sottoscritta da un gruppo di cittadini e dai membri del gruppo consiliare di Repubblica Futura - si legge in una nota - chiede al Collegio Garante di Costituzionalità delle Norme di pronunciarsi in merito ai gravi fatti del semestre 1 aprile/1 ottobre 2020 di cui i Reggenti sono stati protagonisti" .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: