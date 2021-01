Repubblica futura chiede convocazione urgente della Commissione Esteri sui vaccini

I Consiglieri di RF Nicola Renzi e Andrea Zafferani, chiedono venga convocata con urgenza la Commissione Affari Esteri di cui sono membri, affinché possano essere resi noti e discussi i contenuti dell'accordo con l'Italia per la fornitura dei vaccini. Ne abbiamo appreso dalla stampa – accusano - senza che gli organi istituzionali ne siano stati informati. Criticano mancata trasparenza non solo sull'intesa ma anche sul piano nazionale sammarinese sulle vaccinazioni, che in altri Paesi come l'Italia è stato addirittura approvato in Parlamento.

“Nessuna informazione neanche sul costo dell'approvvigionamento e sui prezzi che saranno praticati a San Marino. Il Governo – attacca RF - continua nel suo modus operandi: creare emergenze e problemi con la sua inefficienza e poi gloriarsi quando, con grande ritardo, risolve i problemi da lui stesso creati”, rilevando - sul tema del vaccino - errori strategici clamorosi e inaccettabili.



