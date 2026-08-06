POLITICA Repubblica Futura chiede trasparenza e interventi sul sistema bancario Il partito accusa il segretario Gatti di silenzio sui dossier più delicati e sollecita una strategia chiara in vista dell’Accordo di associazione con l’Unione europea.

Repubblica Futura chiede trasparenza e interventi sul sistema bancario.

Repubblica Futura chiede maggiore trasparenza sul sistema bancario e finanziario, dopo la pubblicazione dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione Finanze, sostenendo che per la prima volta la maggioranza abbia riconosciuto le criticità strutturali del settore. Il partito di opposizione, in un comunicato, accusa il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti di aver mantenuto il silenzio su dossier come crediti deteriorati, cartolarizzazioni, la situazione di alcuni istituti bancari e il ruolo della Banca Centrale. Secondo RF, con l'imminente Accordo di Associazione con l'Unione Europea non è più possibile rinviare interventi e servono politiche chiare per rilanciare il comparto finanziario.

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