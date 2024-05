ELEZIONI Repubblica Futura: "Commissariare il Segretario agli Interni per non farlo più nuocere al Paese"

Repubblica Futura torna a criticare il Segretario agli Interni, Gian Nicola Berti, sulla proposta di autorizzare il corpo consolare al rilascio di documenti ai neo-sammarinesi residenti all'estero per consentire loro di votare alle prossime elezioni. Rf chiede di commissariare Berti per, attacca, "non farlo più nuocere al Paese", e propone di creare un organismo con un rappresentante per partito per gestire le fasi che conducono verso l'appuntamento elettorale.

Il partito, come si legge in una nota, "chiede il rispetto delle leggi e delle prassi consolidate, senza interpretazioni fantasiose che mettono in difficoltà pubblici ufficiali impegnati nelle consultazioni". Nei giorni scorsi Berti ha spiegato che l'obiettivo della sua proposta era prevenire l'intasamento dello Stato Civile.

