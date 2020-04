Repubblica Futura: "continua a mancare un progetto complessivo per il rilancio del Paese"

Repubblica Futura giudica “autoreferenziale” l'atteggiamento del Governo. False – secondo il Partito - le recenti dichiarazioni del Segretario Canti circa un coinvolgimento dell'opposizione da parte dell'Esecutivo. Ma soprattutto – si legge in un comunicato - “continua a mancare un progetto complessivo per il rilancio del Paese, che implica una politica estera incisiva e misure di sostegno economico mirate". Ad avviso di RF non vi sarebbe “alcuna misura concreta di tutela delle famiglie”, e di imprenditori e lavoratori autonomi in difficoltà. Giudicato invece “una nuova tutela per le banche” il decreto “che ha per oggetto la possibile sospensione del pagamento delle rate e dei mutui”. Da qui l'invito al Governo ad aprirsi al contributo “di tutte le forze politiche e sociali”, e rispettare – recita la nota - “le nostre istituzioni democratiche, ad iniziare dal Consiglio”. Rinnovata da Repubblica Futura, infine, la disponibilità a collaborare, nell'interesse del Paese.