Repubblica Futura convoca la stampa su due dei punti nodali di questa sessione consiliare

Da una parte Repubblica Futura motiva nuovamente il “no” all'ordine del giorno approvato sul nuovo PRG, la cui visione - accusano - si discosta da quella iniziale prospettata dallo studio Boeri, che nel proseguire una tendenziale politica di scempio lascia intravedere un consenso ottenuto alle urne non estraneo alle promesse elettorali, con metodo e contenuti verso i quali la Rete di una volta si sarebbe stracciata le vesti. E nell'anticipare un ritorno più specifico sull'argomento, si chiede a cosa possa servire - se il piano era concluso - un eventuale nuovo incarico a Boeri.



Il confronto sul nuovo Piano regolatore è probabilmente la più importante partita della Legislatura per la Segreteria al Territorio ed è proprio su Canti che la forza di opposizione punta il dito. In merito questa volta “all'irregolarità del forzato allontanamento del sindaco revisore dell'Azienda di produzione Delvecchio”, più volte sollevata da RF. La lettera con cui oggi l'intero Collegio Sindacale dell'Azienda al Segretario chiedeva di inquadrare correttamente la vicenda, è per RF un episodio grave, che svela le bugie di chi rappresenta le istituzioni e che ha invece l'obbligo di dire la verità.



Infine, sul caro carburante ed energia Repubblica Futura stigmatizza "l'inerzia dimostrata dal governo", conseguenza di una politica economica sbagliata nel profondo ed anticipa due proposte contenute nell'ordine del giorno presentato sull'argomento. Per famiglie e cittadini utilizzare la Smac Card per garantire uno sconto pari alla differenza tra il livello delle accise caricate sul prezzo ed uno più basso definito dal Governo e mantenuto in questa fase di rialzo dei prezzi. Alle aziende consentire, nonostante il fatto che i pannelli solari siano già incentivati, di poter comunque utilizzare la detassazione degli utili reinvestiti.