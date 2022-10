CRISI ENERGETICA Repubblica Futura: "Cosa sta succedendo? Chiediamo si faccia chiarezza"

Repubblica Futura: "Cosa sta succedendo? Chiediamo si faccia chiarezza".

Crisi energetica: "cosa sta accadendo?" Repubblica Futura chiede al Governo maggiore chiarezza e quali saranno i prezzi delle utenze per il prossimo inverno. Al vaglio tutte le iniziative istituzionali da porre in atto. “Certamente – scrive Rf - il problema energia non è solo di San Marino. Rileviamo però come chi guida il settore, AASS e Autorità, sia assolutamente inadeguato a gestire l’attuale congiuntura”.

Un richiamo quindi al Segretario Lonfernini: “Sia chiaro con la popolazione: spieghi correttamente se il gas ci verrà fornito per tutto il prossimo inverno e da chi”; e ancora, “quanto ragionevolmente dovremo pagare, a che livelli sono oggi le tariffe e a quali livelli dovranno arrivare; e infine “sappia sviluppare tariffe premiali – conclude Rf - per chi risparmia sui consumi e incentivi ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di imprese e di privati”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: