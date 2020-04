EMERGENZA Repubblica Futura, critiche al Segretario Tonnini: "Chi l'ha vista?"

“In 100 giorni di Governo chi l'ha vista?” Il riferimento di Repubblica Futura è al Segretario di Stato per gli Affari Interni. “Qualche giorno fa è stato emesso l’ennesimo decreto notturno – scrive RF - in cui si parla tanto di pubblica amministrazione. Il trattamento di fine rapporto di alcuni dipendenti pubblici ad esempio sarà pagato a rate. “Ci sarebbe piaciuto – sottolineano - sentire una spiegazione da chi ha la delega politica agli Interni, ma nulla”. Un richiamo poi alle Giunte di Castello: “Le elezioni – ricordano - sono state indette per domenica 21 giugno. Ma se le liste con i candidati devono essere presentate entro il cinquantesimo giorno dalla data delle elezioni e fino al 4 maggio non si possono tenere riunioni o assembramenti, - si chiede RF - come sarà possibile attivare democraticamente le procedure elettorali? Il Segretario di Stato per gli Affari Interni intende fare di notte un decreto delegato in cui nomina le nove Giunte? La democrazia – conclude Repubblica Futura - non è un giocattolo con cui trastullarsi la notte, né un elastico che si tira all’infinito a dispetto di tutti e di tutto”.



