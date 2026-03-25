Repubblica Futura denuncia: “Un partito occulto esercita pressioni sulle istituzioni sammarinesi” Il partito di opposizione, torna a puntare il dito contro "un sito di informazione estero che, attraverso attività denigratorie, è ormai in grado di orientare le scelte di membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato"

Repubblica Futura denuncia: “Un partito occulto esercita pressioni sulle istituzioni sammarinesi”.

Un “partito occulto” capace di esercitare pressioni sulle istituzioni della Repubblica. È l’accusa, dai toni durissimi, lanciata da Repubblica Futura in un comunicato stampa che riporta al centro del dibattito politico la vicenda della mancata nomina di Andrea Zafferani all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo RF, quanto accaduto attorno alla designazione non sarebbe un episodio isolato, ma frutto di dinamiche più ampie, ormai divenute ripetitive e non trasparenti, in grado di influenzare decisioni istituzionali attraverso l'attività denigratoria di un sito di informazione estero, accusato di aver condotto una campagna “quotidiana” contro Zafferani.

"Uno scandaloso processo alle intenzioni secondo cui una persona, solo perché ha avuto un passato da consigliere, automaticamente non sarebbe in grado di svolgere il suo lavoro in maniera indipendente" sottolinea il partito. Che rincara la dose, riportando come i consiglieri Massimo Andrea Ugolini e Gian Nicola Berti, in una riunione informale avvenuta giorni successivi alla discussione in aula consigliare, abbiano "avanzato gli stessi identici rilievi espressi dal sito estero. Ciò nonostante non si siano mai stracciati le vesti per altre nomine che presentavano problemi di inopportunità o mancanza di indipendenza concreti e reali, fatte da loro stessi (DC o Alleanza Riformista) in Autorità o Consigli di Amministrazione: per esempio, ex Segretari di Stato, consiglieri coinvolti in indagini penali, esponenti apicali di partito, mogli di ex consiglieri piazzate a presiedere CdA strategici nominati direttamente dal Congresso di Stato, senza che PDCS o AR avessero nulla da dire".

Dure anche le conclusioni: "Avere la diretta conferma che un sito web estero, ormai diventato un vero e proprio partito politico, orienta i membri del Consiglio Grande e Generale e membri del Congresso di Stato, è un fatto grave rispetto al quale il nostro movimento valuterà le azioni più opportune".



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