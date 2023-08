CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Repubblica Futura deposita Pdl per revisione statuto Bcsm Presidente e vertici devono essere sammarinesi o residenti; riduzione della durata dei mandati

Repubblica Futura preannuncia il deposito, domani, di un progetto di legge di modifica dello Statuto di Banca Centrale. Il pdl prevede una sinergia nelle nomine principali fra maggioranza e opposizione; un coinvolgimento più rilevante dei soci di minoranza; la riduzione della durata dei mandati del Presidente e dei vertici; l'introduzione del concetto per cui i membri dei vari organismi di BCSM debbano essere cittadini sammarinesi o residenti; la revisione di alcuni elementi legati alle incompatibilità dei membri degli organismi di BCSM in relazione a partecipazioni in soggetti finanziari stranieri.

