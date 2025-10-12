SAN MARINO Repubblica Futura, IGR: "Gatti ha deciso per tutti mettendoci sotto la tutela del Fondo Monetario e delle agenzie di rating" RF in una nota dice “no a nuove tasse senza un controllo sulla spesa pubblica e trasparenza e condivisione sulla gestione del bilancio”.

Repubblica Futura, IGR: "Gatti ha deciso per tutti mettendoci sotto la tutela del Fondo Monetario e delle agenzie di rating".

Repubblica Futura interviene duramente contro il Governo in vista dell'imminente discussione in Consiglio della riforma IGR. Criticata la gestione finanziaria e la mancanza di trasparenza. “Il Segretario Gatti ha deciso per tutti – afferma RF – mettendoci sotto la tutela del Fondo Monetario e delle agenzie di rating”.

La San Marino della riforma fiscale di Gatti, accusa il partito, è un paese in cui i dati fondamentali dell'economia e della finanza pubblica sono nascosti. Le nuove tasse, aggiunge RF, dovrebbero servire per le infrastrutture come il nuovo ospedale: “Ma poi scopriamo dalla Segreteria per la Sanità che per la realizzazione serve attrarre competenze di rilievo e capitali responsabili”.

I venti milioni di tasse, rimarca Repubblica Future, a cosa servono allora? RF dice “no a nuove tasse senza un controllo sulla spesa pubblica e trasparenza e condivisione sulla gestione del bilancio”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: