Repubblica Futura: "In questi mesi escalation di atti mediatici e politici del Governo folli"

Repubblica Futura interviene dopo l'inserimento di San Marino nell'elenco di quei paesi provenienti dai quali gli italiani sono obbligati alla quarantena al rientro in Italia.

“Quando all’inizio dell’autunno il Governo sammarinese ha deciso per la scelta di mantenere aperte le attività economiche nonostante una già visibile seconda ondata in arrivo – scrive RF - noi abbiamo detto che era la scelta giusta, vista la difficile situazione dell’economia sammarinese dovuta alla totale mancanza di aiuti alle imprese”. Allo stesso tempo avevamo sottolineato però come sarebbe servita "molta prudenza soprattutto a livello comunicativo".

“In questi mesi invece – sottolinea Repubblica Futura - è stata una escalation di atti mediatici e politici folli”. “Prima i contrasti, quasi gli sfottò – scrive - con gli amministratori del circondario, poi le interviste e le comparaste in Tv al grido qua è tutto sotto controllo”. Inevitabile che tutto, prima o poi – aggiunge Rf – naufragasse.

Se 4 giorni fa si apriva ad un ultimo dell’anno “free”, e le attività economiche sostenevano spese preparandosi ad accogliere turisti e avventori, nel giro di 1 giorno tutto è cambiato.

"Crediamo - conclude Repubblica Futura - che il fallimento del Governo e della sua politica sia evidente. La maggioranza dovrebbe trarre le dovute conclusioni di incapacità di vari membri di Governo di gestire le deleghe loro assegnate"