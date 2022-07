OPPOSIZIONI Repubblica Futura: in un ordine del giorno quattro proposte contro il caro-vita Presentato in comma comunicazioni in avvio della seduta consiliare di luglio. I dettagli in conferenza stampa

Un pacchetto di quattro proposte in aiuto a singoli cittadini e famiglie per far fronte al caro-vita. Il gruppo consiliare di Repubblica Futura in un ordine del giorno rimette al centro tematiche, dall'inflazione con effetto a pioggia sui rincari di carburanti, energia elettrica, gas e generi alimentari alla crisi idrica fino alla conseguente perdita del potere di acquisto, che sono di stretta attualità nel mondo occidentale ma che “a San Marino invece – fa notare Nicola Renzi – appaiono purtroppo scomparse dai radar”.

Rf invoca pertanto la necessità di un intervento pubblico, esortando il Governo a presentare nella sessione consiliare di agosto un progetto di legge per lo stanziamento di un fondo di almeno 5 milioni di euro destinato: come primo punto, a creare nell'immediato un bonus una tantum che compensi l'incremento delle utenze di acqua-luce-gas, rinnovabile di anno in anno se il trend inflazionistico continuasse a peggiorare e modulato in base al reddito. Seconda proposta: restituire il 90% dell'incremento del prezzo dei carburanti sulla Smac sotto forma di sconto ai consumatori a carico dello Stato. Terzo intervento: prevedere un aumento del 3% dello sconto Smac sui generi alimentari. Infine, come quarta proposta – più a lungo termine rispetto alle altre tre – aumentare la detrazione delle spese ad almeno 25mila euro effettuate per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni private.

“Non è tutto sotto controllo come vogliono farci credere – aggiunge Renzi - i Governi in Europa si stanno cautelando, il nostro non si sa cosa farà. Vogliamo che almeno la questione del caro-vita questa estate sia al centro del dibattito”.

Nel video l'intervista ad Andrea Zafferani, Consigliere Repubblica Futura.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: