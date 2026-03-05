Repubblica Futura incalza Ciacci: “Interpellanze senza risposta da mesi”

Interpellanze senza risposta e tempi previsti dalla legge non rispettati. È la denuncia del gruppo consiliare di Repubblica Futura, che in un comunicato chiama in causa il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci sulla gestione di alcune questioni legate al territorio.



In particolare, il partito di opposizione denuncia un clima di crescente intolleranza verso l’attività di controllo parlamentare. Nel comunicato, il partito sostiene che negli ultimi mesi si sarebbero moltiplicati gli attacchi agli strumenti parlamentari dell’opposizione, dalle critiche al numero degli interventi in Consiglio fino alle richieste di modificare il regolamento per limitare il tempo a disposizione dei consiglieri. Secondo RF, il problema riguarda anche il mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge per le risposte alle interrogazioni e interpellanze, che dovrebbero arrivare entro trenta giorni ma che in diversi casi sarebbero state ritardate o non fornite.

Nel mirino in particolare due interpellanze sul territorio, depositate all’inizio di settembre e ancora senza risposta. La prima riguarda il ripristino di un piccolo parco urbano a Murata, oggetto di un’istanza d’Arengo accolta dal Consiglio Grande e Generale ma per la quale, sostiene RF, i lavori non sarebbero mai partiti. La seconda riguarda invece l’ex Cinema Turismo, un intervento più volte annunciato pubblicamente ma che, secondo l’opposizione, non avrebbe ancora visto l’avvio del cantiere.

Repubblica Futura chiede quindi chiarimenti al governo e in particolare al Segretario di Stato Matteo Ciacci, parlando di una gestione che privilegerebbe la comunicazione sui social rispetto al confronto nelle sedi istituzionali.

