Repubblica Futura invita al consapevole apporto di tutti, "per garantire un futuro al Paese"

Nel video le dichiarazioni di Matteo Fiorini, RF

Le difficoltà di oggi e quelle di domani, sul piano sanitario e sul versante economico e sociale. Repubblica Futura ritiene “l'unità di popolo, al di sopra di legittime e diverse visioni, oggi una necessità assoluta”. Conferma, quindi, disponibilità sia nel trovare le migliori soluzioni possibili sul fronte delle problematiche interne, “ed in particolare all'esigenza di sostenere in maniera decisa, con il dispiegamento delle necessarie risorse, i comparti economici, che ad oggi non godono di alcun sostegno contro il drammatico calo della domanda; sia attivando, d'intesa con le autorità preposte, tutto il ventaglio delle relazioni internazionali, di cui oggi il Paese ha enorme bisogno”.

