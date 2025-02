POLITICA Repubblica Futura: "La saga delle nomine ISS"

Per Repubblica Futura, il futuro del direttore generale dell’ISS, Francesco Bevere, resta avvolto nell’incertezza, "Nonostante le pressioni della maggioranza per la sua rimozione - sostiene Rf - il governo tace e la data del 31 gennaio è passata senza decisioni concrete". Il nodo principale - osserva il partito di opposizione - resta il suo contratto, mentre il dibattito politico si divide tra chi vorrebbe sostituirlo e chi gli chiede di restare. Repubblica Futura denuncia la mancanza di trasparenza e accusa il governo di confusione e propaganda sulla gestione dell’ISS, chiedendo chiarezza su eventuali nuove nomine e i relativi costi. Per RF, la sanità non può essere ostaggio di logiche politiche e i professionisti dell’ISS meritano stabilità e un progetto serio.

