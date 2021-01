Repubblica Futura: "La sintesi di un anno fallimentare del governo"

Repubblica Futura in una nota contrappone alla conferenza stampa fine anno del Governo: "I fatti, che invece - scrive- restano". Dalla situazione giustizia, "che, come avevamo ampiamente detto e previsto, hanno portato al blocco del processo sul Conto Mazzini", al rapporto con l'Italia, "San Marino si è trovato per 4 giorni (19-23 Dicembre) con un cordone sanitario ai confini e, tra l’altro, non ha ancora ottenuto nessuna dose del vaccino che l’Italia doveva fornirci"; poi il fallimento nel piazzamento del bond dello Stato sui mercati finanziari. "Auspichiamo - conclude RF, che fa gli auguri ai sammarinesi - che nel 2021 ci siano meno parole e più fatti ma soprattutto che i fatti siano qualcosa di fatto meglio di questo!"

