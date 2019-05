Repubblica Futura “mette i puntini sulle i” sul caso targhe con un paio di osservazioni politiche: il Viceministro ai Trasporti italiano, Rixi – scrivono - parla di “effetti collaterali”. Un’espressione chiarissima – aggiungono - a conferma che questa norma non era fatta con l’intento specifico di ledere in qualche modo il nostro Paese, ma è piuttosto successo il contrario: ossia – spiega Rf - si è creata una situazione di difficoltà e imbarazzo per una norma straniera che aveva ben altri obiettivi. Il problema – fa poi notare Repubblica Futura - non riguarda solo San Marino e quindi i suoi canali diplomatici ma essenzialmente tutti gli Stati non UE che confinano con l’Italia. Un dato oggettivo, - concludono - che smonta di per sé tutto il castello diffamatorio di chi voleva leggere in questa vicenda un qualche indizio della mancanza di rapporti con l'Italia”.