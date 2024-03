CONFERENZA PROGRAMMATICA Repubblica Futura: parola alla società civile il Presidente di RF Roberto Giorgetti sulla fase pre-elettorale: "Siamo concentrati sui contenuti. Crediamo di poter dare un contributo di affidabilità". Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, appoggia San Marino verso l'Accordo con l'Ue

Spazio alla società civile, con le istanze delle associazioni, dei comitati civici delle parti sociali, ponendosi in ascolto, per poi tramutarle in azione politica. Questo l'approccio scelto da Repubblica Futura per la conferenza programmatica alla Sala Montelupo di Domagnano nella quale sono stati anche illustrati i macro-temi della campagna social, avviata a novembre, come la riduzione del debito pubblico, il rilancio del turismo, il contrasto alla denatalità, l'autonomia energetica e idrica.

Ospite di RF, il vicesegretario di Azione Ettore Rosato che ha espresso pieno sostegno alla scelta di San Marino verso l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea: “Penso che sia il destino comune – afferma – vederci nella comune casa europea, conservando le specificità. E in questa terra le specificità sono ricchezza”. Rosato ha anche rimarcato le affinità di Azione con RF: “Prima di tutto – dichiara – la lotta al populismo. Populismo che riassume in un tweet un problema complesso con una risposta che non vuol dire niente e parla alla pancia dei cittadini senza offrire una soluzione”.

Messaggio video di saluto, ad RF, anche da parte del deputato di Italia Viva Luigi Marattin. La coordinatrice del partito Mara Valentini ha introdotto i rappresentanti della società civile, che si sono alternati in una ventina di interventi a tema, mentre il presidente di Repubblica Futura Roberto Giorgetti ha illustrato la principale finalità di questa conferenza programmatica: “Sono già molti mesi – spiega - che raccogliamo contributi e opinioni sui problemi più importanti del nostro paese.

Oggi è il momento in cui offriamo al dibattito pubblico queste riflessioni ed anche per raccogliere altri contributi”, Sullo sfondo l'attualità politica di questa fine legislatura, coi partiti sammarinesi impegnati nella partita delle alleanze in ottica elettorale: “In questo momento – dice Giorgetti – siamo molto concentrati sui contenuti. Non abbiamo particolari ricollocazioni politiche da mettere in atto. Siamo sulla scena politica da molto tempo e crediamo di poter dare anche un contributo di affidabilità”.

