Repubblica Futura: "Per governo e maggioranza il Mazzini va fermato"

Repubblica Futura interviene sul tema della giustizia e con un comunicato fa sapere di aver presentato al Governo una interpellanza in cui chiede se il Giudice Caprioli – scaduti i tre anni di prova previsti per legge – prosegua in proroga l'incarico, lo abbia cessato in attesa di riconferma oppure se abbia presentato le dimissioni. Caprioli è il decidente in appello del Conto Mazzini, fermo da mesi per una ricusazione. “È sempre più evidente” – secondo Repubblica Futura – che per maggioranza e governo “è un processo che va fermato”. Nell'interpellanza si chiedono anche altri dettagli, direttamente collegati alla vicenda, come una relazione del Dirigente del Tribunale Canzio e la convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario.