Repubblica Futura per una “rivoluzione del modello di welfare”

l'intervista ad Andrea Zafferani

“Per un nuovo modello di stato sociale, oggi in crisi lasciando vuoti che penalizzano i più fragili. Urgente per Mara Valentini dare risposte ai bisogni, leggendo il cambiamento, in testa, quello demografico, tra popolazione che invecchia denatalità. “Il Governo pone misure per attirare i pensionati, mentre servono i giovani. Dall'esecutivo - dice Andrea Zafferani – una narrazione di quanto fatto che non rispecchia la realtà”

“Ci sembra un po' la cronaca di un Paese che non c'è. L'abbiamo definita così, nel senso che in questi anni si sono sviluppate diverse problematiche, che cinque anni fa non c'erano e che in larga parte sono state non affrontate o addirittura peggiorate. Oggi abbiamo discusso dei temi del welfare, in particolare, legati alla natalità e agli anziani. Sono due temi su cui non ci sono state soluzioni concrete in questi anni e sulla natalità si sta vedendo l'effetto di questa mancanza di politica, perché i numeri stanno crollando letteralmente. Noi proponiamo su questo una rivoluzione del modello del welfare".

Proposte per conciliare famiglia e lavoro che Roberta Cecchini dettaglia: azzerare le rette di asili e centri estivi; congedo parentale fino ai 3 anni, flessibilità oraria o smart-working; doposcuola per i ragazzi. Andrea Pozzati guarda alla dimensione economica e al mondo del lavoro: “Governo silente mentre si manifestava sul Pianello” – dice e ricorda le recenti crisi aziendali con “lavoratori ricollocati in posizioni inferiori, mentre il Governo vantava il successo nella gestione degli ammortizzatori sociali”. Welfare per gli anziani, che Mara Valentini chiede di valorizzare nel contributo che possono dare se ancora efficienti e, in prospettiva pensare a nuovi modelli di comunità, come il cohousing, contro la solitudine. Disabilità, con Patrizia Pellandra che denuncia un approccio istituzionalizzante da parte del Governo chiedendo un testo unico e una nuova visione per rendere i disabili protagonisti del proprio percorso di vita. Per Roberto Ercolani serve comprensione dei bisogni e progettualità per politiche che portino inclusione e integrazione reali”. E riguardo agli avversari, RF rileva con preoccupazione posizioni distanti tra le due coalizioni, proprio sul tema del welfare.

“Queste due coalizioni stanno dialogando in maniera assidua - lo sanno tutti; non è un mistero – aggiunge Zafferani - il rischio, secondo noi, è che nasca di fatto un Governo - cosa che noi cerchiamo di scongiurare - che non abbia nessuna coesione politica e che obblighi il Paese ad altri anni di immobilismo su temi in cui, invece, servirebbero soluzioni molto concrete e immediate”.

Nel video, l'intervista ad Andrea Zafferani, Repubblica Futura