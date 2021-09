"RITORNO AL FUTURO" Repubblica Futura presenta l'assemblea congressuale In programma l'8 e il 9 ottobre. "Vogliamo che al centro dell'attenzione e del confronto politico - spiega Matteo Fiorini - ritorni il futuro"

“Un appuntamento fondamentale per un confronto interno ed esterno che fissi l'attenzione su ciò che è stato fatto e su quello che si deve ancora fare per il paese”. Così Repubblica Futura presenta la sua assemblea congressuale dal tema “Ritorno al Futuro”. “Abbiamo scelto questo titolo perché è importante – sottolinea Matteo Fiorini – che al centro dell'attenzione e del confronto politico ritorni il futuro”.

Due i momenti principali dei lavori congressuali. Il primo, nella giornata di venerdì 8 ottobre, alla Sala Montelupo di Domagnano, aperto ai rappresentati di tutte le forze politiche, economiche, sociali e sindacali. Il secondo invece, nella giornata successiva, sabato 9 ottobre, nella sede del partito, rivolto ai soli iscritti di RF.

“Questo appuntamento cade in un periodo molto particolare per il paese – evidenzia Mario Venturini – in cui però potremmo confrontarci per analizzare la nostra azione politica e riflettere sul futuro”. “Questo vuol essere un momento – spiega Nicola Renzi – per far capire alla cittadinanza che noi ci siamo. Vogliamo poi stimolare i nostri iscritti – aggiunge – su tre concetti fondamentali: libertà, benessere e stato di diritto”. “L'assemblea – conclude Maria Katia Savoretti – deve rappresentare un punto di partenza per lavorare tutti insieme e porre le basi per costruire il nostro futuro e la nostra comunità”.

Nel servizio l'intervista a Matteo Fiorini (Coordinatore Repubblica Futura)

