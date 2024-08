Repubblica Futura punta il dito contro l'istituzione di un Consolato onorario a Delray Beach, Florida

Analizzando le prime delibere del nuovo Governo, Repubblica Futura, punta il dito contro l'istituzione di un consolato onorario a Delray Beach, negli Usa, con giurisdizione in Florida, Alabama, Georgia e South Carolina. “Se uno dei primi atti del governo è istituire un consolato in una spiaggia della Florida, ci rendiamo conto – afferma, con tono ironico, RF- come possa essere utile avere il Sindaco di Montegrimano Terme impegnato in un ruolo apicale negli staff governativi. Il riferimento è al doppio ruolo di Elia Rossi, Segretario particolare del Segretario di Stato Rossano Fabbri.

RF preannuncia inoltre azioni istituzionali sul 'dossier San Marino Rtv', per far chiarezza sugli assetti e il futuro della radiotelevisione di Stato, alla luce delle criticità emerse.

