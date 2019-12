Repubblica Futura replica a Libera: "Il disastro finale non ci appartiene"

Repubblica Futura torna a puntare il dito contro Libera ed in un comunicato stampa mette in fila quelle che definisce “scelte infelici”, a partire dalla gestione della vicenda Banca CIS, ”con l'aggravante di rifiutarsi di riconoscere i propri errori". Repubblica Futura ammette errori nell'azione di governo ma prende le distanze da quello che definisce “il disastro finale di questa legislatura, soprattutto per quanto attiene al pericolo molto concreto di restaurazione e ritorno ad un passato pericoloso per il nostro Paese”. E conclude: le preoccupazioni di Libera sono tardive e poco credibili.