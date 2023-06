Repubblica Futura replica al Segretario al Territorio: “Canti go home”

Repubblica Futura in un comunicato replica al Segretario per il Territorio e l'Ambiente Stefano Canti, che definiscono più volte "Segretario alla Propaganda".

"Il fatto che continui a tentare di convincere la cittadinanza dell’opportunità di avere sperperato 150.000 euro in una consulenza al Politecnico di Milano per una inutile legge sulla manutenzione stradale, dimostra quanto di questa materia ne conosca poco e che da governante, quantomeno, non abbia chiare quali siano le priorità di spesa per il nostro Paese indebitato fino al collo da questo esecutivo".

"Tra 'worst first', 'best first' e fra tutti gli inglesismi ed i concetti scopiazzati con cui ha infarcito la sua replica e che evidentemente egli non comprende affatto, un messaggio che perfino lui può capire: 'Canti go home'."

Link al comunicato completo