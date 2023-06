Repubblica Futura: "Rete lascia dietro di sé il nulla dopo quattro anni di governo"

Repubblica Futura: "Rete lascia dietro di sé il nulla dopo quattro anni di governo".

Repubblica Futura in una nota parla del 14 giugno 2023 come giorno che "entrerà nella storia come il giorno in cui Rete esce formalmente dalla maggioranza dopo quattro anni di governo". Poi continuano: "Qual è l’eredità politica che lascia? Nonostante i discorsi contriti e in alcuni casi addolorati degli ex compagni di governo, Rete lascia dietro di sé il nulla. Macerie all’ISS. L’ex Segretario di Stato si è svegliato solo dopo alcuni mesi dalla diffusione del covid-19, completamente nudo, senza piani di intervento, con i direttori generali dell’ISS che andavano e venivano fra sostituti e reggenti, e con le guerre all’interno del Comitato Esecutivo in mezzo al caos a all’improvvisazione".

