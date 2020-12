Repubblica Futura su Covid, Bilancio e debito estero: "Serve una fase nuova di leale collaborazione"

Sentiamo Andrea Zafferani

Dal “tutto sotto controllo” alla “improvvisa situazione critica della Terapia Intensiva”: Repubblica Futura torna a puntare il dito sul Governo per la gestione dell'emergenza sanitaria, da rilassata negli ultimi mesi a schizofrenica nel giro di poco. “Soprattutto d'estate – osserva Andrea Zafferani - serviva prepararsi adeguatamente per i mesi a venire, intervenendo per tempo anche sulla mancanza di personale sanitario, invece l'abbiamo trascorsa a gloriarci di essere Covid free, ad organizzare eventi, a togliere dai decreti estivi l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramento, a sfidare le amministrazioni del circondario”.





Quindi i temi finanziari: sotto la lente il tentativo di piazzamento sul mercato dei titoli di debito pubblico, “conferendo – ricorda Nicola Renzi - incarichi consulenziali a Rothschild e JP Morgan nel più totale segreto”. Nel ripercorrere le tappe dell'operazione, RF - sulla base delle indicazioni di alcuni dei principali player internazionali fornite a suo tempo - elenca quelli che ritiene i passi falsi del Governo, arroccato sulle proprie posizioni: tra questi cita la decisione di procedere al piazzamento dei bond prima di attuare le necessarie riforme, rimandate a fine 2021 “per mancanza – pare - di liquidità”. “Sullo sfondo – fa poi notare Renzi - l'assenza di un progetto-Paese preciso e il più totale silenzio che da un anno è calato sull'accordo di associazione con l'Ue. Adesso – osserva - ci troviamo di fronte alla necessità di contrarre un prestito ponte di 150 milioni, operazione su cui pretendiamo coinvolgimento e totale trasparenza”.





In merito alla Legge di Bilancio: “sconfessata anche da esponenti di maggioranza, non contiene nulla – dice –, salvo alcune idee che consideriamo positive come quella di poter attrarre pensionati abbienti in territorio o gli incentivi per le riqualificazioni strutturali ed energetiche, ma siamo pronti a presentare proposte migliorative”. Spicca infine la cosiddetta creazione di titoli irredimibili per Carisp: per Renzi l'ultima trovata che “dà l'impressione di un Paese allo sbando, che si dà al maquillage finanziario per non affrontare i veri problemi e tentare di risolverli”. “Ma per farlo – conclude - serve una fase nuova di leale collaborazione”.

Nel video l'intervista ad Andrea Zafferani, Repubblica Futura.